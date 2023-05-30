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Володин заявил о стремлении США сделать всё для разрушения экономики и суверенитета России

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о стремлении Соединённых Штатов сделать всё для разрушения экономики и суверенитета России.
Володин заявил о стремлении США сделать всё для разрушения экономики и суверенитета России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

«Соединённые Штаты Америки, став монопольными правителями мира, делают всё для того, чтобы разрушить нашу экономику... суверенитет. Мы должны это понимать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, с этой целью американские власти используют запугивание и новые технологии. Он добавил, что «враг хочет посеять страх, панику».

Володин подчеркнул, что для победы России необходимы «крепкий тыл, поддержка общества, страны».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Вашингтон хочет максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его ещё более кровопролитным.

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