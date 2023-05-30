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В МИД КНР поддержали Сербию в ситуации вокруг Косова

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию вокруг частичного признанного Косова, заявила, что китайская сторона поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета.
В МИД КНР поддержали Сербию в ситуации вокруг Косова
  • РИА Новости

«Китай уделяет пристальное внимание соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат также отметила, что китайская сторона выступает против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил столкновения в частично признанной республике Косово, а также призвал стороны конфликта к деэскалации и диалогу.

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