В МИД КНР поддержали Сербию в ситуации вокруг Косова

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию вокруг частичного признанного Косова, заявила, что китайская сторона поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета.

«Китай уделяет пристальное внимание соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат также отметила, что китайская сторона выступает против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил столкновения в частично признанной республике Косово, а также призвал стороны конфликта к деэскалации и диалогу.