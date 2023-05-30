В МИД КНР поддержали Сербию в ситуации вокруг Косова
- РИА Новости
«Китай уделяет пристальное внимание соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — цитирует её РИА Новости.
Дипломат также отметила, что китайская сторона выступает против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил столкновения в частично признанной республике Косово, а также призвал стороны конфликта к деэскалации и диалогу.