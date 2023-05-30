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МИД Франции призвал к снижению напряжённости после столкновений в Косове

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Париж осудил столкновения на севере Косова и призвал к снижению напряжённости.
МИД Франции призвал к снижению напряжённости после столкновений в Косове
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

«Франция самым решительным образом осуждает это насилие и призывает стороны, в частности правительство Косова, предпринять немедленные шаги для снижения напряжённости», — говорится в заявлении.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил столкновения в частично признанной республике Косово, а также призвал стороны конфликта к деэскалации и диалогу.

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