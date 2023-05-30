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Байден считает достижимым одобрение сделки по потолку госдолга в конгрессе к 5 июня

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Президент США Джо Байден назвал достижимым одобрение в американском конгрессе двухпартийной сделки по повышению потока госдолга к 5 июня.

«Да. Нет причин, почему это не может быть сделано к 5 июня», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Байден также выразил уверенность, что обе палаты конгресса проголосуют за реализацию сделки.

Ранее Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.

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