Белый дом: Байден обсуждает с конгрессом голосование по законопроекту о госдолге

Американский лидер Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по законопроекту о госдолге.

Об этом заявил представитель Белого дома.

«Президент на ежедневной основе поддерживает контакт с членами конгресса в преддверии голосования по двухпартийному бюджетному соглашению», — цитирует его РИА Новости.

В Белом доме добавили, что команда Байдена по законодательным вопросам несколько раз в день информирует президента о прогрессе в принятии соглашения, которое «призвано предотвратить катастрофический дефолт, а также защитить приоритеты и достижения демократов».

Ранее Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.