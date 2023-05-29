Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Белый дом: Байден обсуждает с конгрессом голосование по законопроекту о госдолге

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по законопроекту о госдолге.
Белый дом: Байден обсуждает с конгрессом голосование по законопроекту о госдолге
  • AP

Об этом заявил представитель Белого дома.

«Президент на ежедневной основе поддерживает контакт с членами конгресса в преддверии голосования по двухпартийному бюджетному соглашению», — цитирует его РИА Новости.

В Белом доме добавили, что команда Байдена по законодательным вопросам несколько раз в день информирует президента о прогрессе в принятии соглашения, которое «призвано предотвратить катастрофический дефолт, а также защитить приоритеты и достижения демократов».

Ранее Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить