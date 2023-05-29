В ЦПВС сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийском Дамаске

Два истребителя ВВС Израиля выпустили шесть авиабомб по окрестностям Дамаска в Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

AFP

«В 23:45 28 мая два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в окрестностях города Дамаск», — приводит РИА Новости его слова. Гуринов добавил, что ПВО Сирии смогли сбить две авиабомбы. «В результате израильского авиаудара повреждено два складских помещения. Жертв и пострадавших нет», — сообщил он. В начале мая в результате ударов истребителя F-16 ВВС Израиля по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии погиб один человек, также повреждена взлётно-посадочная полоса аэропорта.