В ЦПВС сообщили, что ВПП аэропорта в Алеппо выведена из строя из-за удара Израиля
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Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«В результате удара выведена из строя взлётно-посадочная полоса международного аэропорта, один человек погиб, семь получили ранения», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что истребители F-15 ВВС Израиля нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, в результате чего два мирных жителя пострадали.