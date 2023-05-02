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В ЦПВС сообщили, что ВПП аэропорта в Алеппо выведена из строя из-за удара Израиля

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В результате ударов истребителя F-16 ВВС Израиля по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии погиб один человек, также повреждена взлётно-посадочная полоса аэропорта
В ЦПВС сообщили, что ВПП аэропорта в Алеппо выведена из строя из-за удара Израиля
  • AP

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В результате удара выведена из строя взлётно-посадочная полоса международного аэропорта, один человек погиб, семь получили ранения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что истребители F-15 ВВС Израиля нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, в результате чего два мирных жителя пострадали.

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