Байден назвал подготовку военных священной обязанностью американцев

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть только одна по-настоящему священная обязанность — подготавливать своих военных и заботиться о них и их семьях.

По его словам, у американской нации есть много обязательств, но лишь одно является по-настоящему священным.

«Подготовить тех, кого мы отправляем на поле брани, заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются домой и когда нет», — приводит РИА Новости заявление Байдена во время возложения венка на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.

Он подчеркнул, что нет «ничего более важного, более святого, более американского».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.