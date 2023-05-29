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Do Rzeczy: эксперты Запада не понимают опасности своих призывов идти на риск ради Украины

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Западные эксперты, такие как австралиец Малколм Дэвис, не понимают, к каким последствиям могут привести их советы и риторика.
Do Rzeczy: эксперты Запада не понимают опасности своих призывов идти на риск ради Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом написал в статье для польского издания обозреватель Павел Лисицкий.

Он напомнил, что ранее Малколм Дэвис, бывший сотрудник Министерства обороны Австралии, назвал трусостью страх перед ядерным ударом и призвал пойти на риск ради защиты Украины.

«Я бы хотел услышать от этого эксперта о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики», — сказал Лисицкий.

Журналист обратил внимание на то, что на Западе всё чаще стали говорить о недопустимости заморозки конфликта на Украине и победы Москвы. При этом такие эксперты не думают о последствиях этой риторики.

Подобные сценарии обернутся катастрофой не только для Киева, но и для всей Европы, считает Лисицкий.

«Корректно ли продвигать нарративы, следствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном?» — спросил он, слова обозревателя приводит РИА Новости.

Ранее член комитета по международным делам Бундестага и эксперт по оборонным вопросам ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Германии нужно отказаться от красных линий в вопросе поставок Украине германо-шведских крылатых ракет Taurus с радиусом действия до 500 км.

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