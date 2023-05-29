МИД России: США втягивают Папуа — Новую Гвинею в геополитические игры против Москвы и Пекина
- РИА Новости
«Обратили внимание на недавнее подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Соединёнными Штатами Америки и Папуа — Новой Гвинеей (ПНГ)», — говорится в сообщении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что соглашение позволит американским военным перемещаться по территории страны.
«Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявила дипломат.
Захарова добавила, что соглашение втягивает Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая.