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МИД России: США втягивают Папуа — Новую Гвинею в геополитические игры против Москвы и Пекина

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Заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа — Новой Гвинеей, США втягивают страну в геополитические игры против России и Китая, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД России: США втягивают Папуа — Новую Гвинею в геополитические игры против Москвы и Пекина
  • РИА Новости

«Обратили внимание на недавнее подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Соединёнными Штатами Америки и Папуа — Новой Гвинеей (ПНГ)», — говорится в сообщении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что соглашение позволит американским военным перемещаться по территории страны.

«Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что соглашение втягивает Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая.

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