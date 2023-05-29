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Генштаб Чехии считает вероятным, но крайне нежелательным прямой конфликт НАТО и России

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Прямой конфликт НАТО и России был бы наихудшим сценарием, но он не является невозможным, считает начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка. Такое мнение он выразил на конференции «Внутренняя безопасность и устойчивость государства» в республике. По оценкам военачальника, Россия уже сейчас находится на траектории конфликта с Североатлантическим альянсом.
Генштаб Чехии считает вероятным, но крайне нежелательным прямой конфликт НАТО и России
  • Legion-Media

Слова Ржехки приводит портал novinky.cz.

«Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является для нас наихудшим сценарием, не невозможна, она возможна», — сказал Ржехка.

Он отметил, что армия Чехии пытается подготовиться к «потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть с Россией».

Военный чиновник напомнил, что Чешская Республика является частью НАТО, и отсюда вытекают как преимущества, так и обязательства.

По оценкам начальника генштаба, если бы начался конфликт, большая часть чешских солдат должны были бы «присоединиться к боевым действиям в соответствии с планами альянса», также часть солдат продолжили бы действовать в Чехии для тылового обеспечения.

Как ранее утверждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.

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