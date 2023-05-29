Генштаб Чехии считает вероятным, но крайне нежелательным прямой конфликт НАТО и России
- Legion-Media
Слова Ржехки приводит портал novinky.cz.
«Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является для нас наихудшим сценарием, не невозможна, она возможна», — сказал Ржехка.
Он отметил, что армия Чехии пытается подготовиться к «потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть с Россией».
Военный чиновник напомнил, что Чешская Республика является частью НАТО, и отсюда вытекают как преимущества, так и обязательства.
По оценкам начальника генштаба, если бы начался конфликт, большая часть чешских солдат должны были бы «присоединиться к боевым действиям в соответствии с планами альянса», также часть солдат продолжили бы действовать в Чехии для тылового обеспечения.
Как ранее утверждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.