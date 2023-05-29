Песков уверен, что в ближайшее время Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
- РИА Новости
Он отметил, что пока планов такого разговора в графике нет.
При этом Песков добавил, что «с президентом Турции телефонный разговор согласовывается максимально оперативно».
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным, а также с президентом США Джо Байденом.
28 мая глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.