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Песков уверен, что в ближайшее время Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что в ближайшее время лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор.
Песков уверен, что в ближайшее время Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
  • РИА Новости

Он отметил, что пока планов такого разговора в графике нет.

При этом Песков добавил, что «с президентом Турции телефонный разговор согласовывается максимально оперативно».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным, а также с президентом США Джо Байденом.

28 мая глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.

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