МИД Китая: Пекин внесёт вклад в политическое урегулирование украинского кризиса
- AP
Об этом она сказала в ходе брифинга.
По её словам, «на последующем этапе Китай усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами», а также намерен «постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие».
«КНР внесёт собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве с Ли Хуэем отметил приверженность Москвы политическому разрешению конфликта на Украине.