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МИД Китая: Пекин внесёт вклад в политическое урегулирование украинского кризиса

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин по итогам поездки спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз и Россию заявила о намерении Китая внести вклад в политическое урегулирование украинского кризиса.
МИД Китая: Пекин внесёт вклад в политическое урегулирование украинского кризиса
  • AP

Об этом она сказала в ходе брифинга. 

По её словам, «на последующем этапе Китай усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами», а также намерен «постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие». 

«КНР внесёт собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве с Ли Хуэем отметил приверженность Москвы политическому разрешению конфликта на Украине.

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