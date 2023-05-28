Лидер демократов в палате представителей не уверен в успехе голосования по госдолгу США

Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис не стал отвечать, удастся ли с первого же голосования поддержать законопроект о предотвращении дефолта в рамках соглашения президента Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти.

«Что ж, конечно, мы должны избежать обвала рынка, обрушения экономики, дефолта», — сказал Джеффрис в эфире CBS, отвечая на вопрос, сможет ли он обеспечить нужное число голосов для прохождения законопроекта с первой попытки.

Как пишет РИА Новости, политик не стал прямо отвечать на вопрос ведущей и перешёл к обвинениям в адрес республиканцев. По его словам, именно из-за них США оказались в ситуации угрозы дефолта.

Спикер палаты представителей США Маккарти заявил, что 28 мая окончательно согласует с президентом Байденом все детали соглашения по повышению потолка госдолга.