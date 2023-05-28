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Спикер Маккарти пообещал 28 мая согласовать с Байденом повышение потолка госдолга

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что 28 мая окончательно согласует с президентом Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка госдолга.
Спикер Маккарти пообещал 28 мая согласовать с Байденом повышение потолка госдолга
  • Gettyimages.ru

«Мы просто хотим вновь пообщаться, чтобы окончательно согласовать все формулировки», — приводит ТАСС слова Маккарти.

Он отметил, что стороны должны убедиться в соответствии формулировок договорённостям, достигнутым в ходе переговоров.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом и республиканцы достигли принципиальной договорённости по госдолгу.

Также Маккарти заявлял, что американским властям удастся решить возникшие проблемы, дефолта в Соединённых Штатах не будет.

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