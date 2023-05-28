Захарова: не все в США поддерживают русофобию

Не всё население США поддерживает русофобские настроения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, были произнесены вслед за высказыванием экс-президента США Джорджа Буша — младшего в разговоре с пранкерами о том, что задачей ВСУ является «убить как можно больше русских».

«Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат добавила, что подобные слова являются частью менталитета американского глубинного государства.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.