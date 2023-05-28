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После обработки 95,24% бюллетеней Эрдоган набирает 52,34% голосов на президентских выборах

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RT
После обработки 95,24% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов во втором туре президентских выборов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает государственное агентство Anadolu.
После обработки 95,24% бюллетеней Эрдоган набирает 52,34% голосов на президентских выборах
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Вместе с этим агентство Anka со ссылкой на собственные подсчёты утверждает, что Эрдоган получает 51,49% голосов, Кылычдароглу — 48,51%.

Избирательные участки закрылись в 17:00 мск.

В ходе второго тура гражданам предстояло выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса», действующим президентом Эрдоганом, и кандидатом от «Народного альянса» Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган набрал 49,35% голосов, его соперник Кылычдароглу — 45%.

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