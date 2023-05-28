После обработки 95,24% бюллетеней Эрдоган набирает 52,34% голосов на президентских выборах

После обработки 95,24% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов во втором туре президентских выборов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает государственное агентство Anadolu.

Вместе с этим агентство Anka со ссылкой на собственные подсчёты утверждает, что Эрдоган получает 51,49% голосов, Кылычдароглу — 48,51%.

Избирательные участки закрылись в 17:00 мск.

В ходе второго тура гражданам предстояло выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса», действующим президентом Эрдоганом, и кандидатом от «Народного альянса» Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган набрал 49,35% голосов, его соперник Кылычдароглу — 45%.