После обработки 95,24% бюллетеней Эрдоган набирает 52,34% голосов на президентских выборах
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Вместе с этим агентство Anka со ссылкой на собственные подсчёты утверждает, что Эрдоган получает 51,49% голосов, Кылычдароглу — 48,51%.
Избирательные участки закрылись в 17:00 мск.
В ходе второго тура гражданам предстояло выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса», действующим президентом Эрдоганом, и кандидатом от «Народного альянса» Кылычдароглу.
В первом туре Эрдоган набрал 49,35% голосов, его соперник Кылычдароглу — 45%.