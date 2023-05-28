Shūkan Gendai: США переводят экономику в плановый режим, напоминающий советский

Американское правительство переводит экономику страны в плановый режим, который напоминает советские пятилетки, пишет автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.

По мнению автора материала, данный переход осуществляется при помощи субсидирования определённых отраслей промышленности, в развитии которых заинтересовано государство.

«C подъёмом Китая Америка, главная опора свободной торговли, склоняется к контролю и блокам», — пишет Ивата.

Он отметил, что новый «железный занавес» между США и КНР опустил Запад и данный занавес начинает блокировать свободный поток и торговлю технологической продукцией, услугами и персоналом.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что 28 мая окончательно согласует с президентом Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка госдолга.