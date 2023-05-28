Эрдоган после обработки 28,1% бюллетеней лидирует на выборах президента Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после обработки 28,1% бюллетеней набирает 59,2% голосов во втором туре выборов главы государства. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 40,8%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первые данные ЦИК, который с 18:15 снял запрет на публикацию данных.

Так, Эрдоган уже получает более 9,5 млн голосов, у Кылычдароглу — 6,8 млн голосов.

В 17:00 мск в Турции закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Гражданам предстояло выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса» действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от «Народного альянса» Кемалем Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган набрал 49,35% голосов, его соперник Кылычдароглу — 45%.