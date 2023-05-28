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Corriere del Veneto: вода главной водной артерии Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет

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Воды главной водной артерии Венеции — Большого канала — окрасились в ярко-зелёный цвет. Происхождение краски, попавшей в воду у моста Риальто, неизвестно.
Corriere del Veneto: вода главной водной артерии Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Corriere del Veneto.

Как сообщил президент области Венето Лука Дзайя в Twitter,  префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости.

В материале сказано, что краску могли разлить экологические активисты.

Между тем местные гондольеры заявили о группе норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок.

В июле старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников объяснил, что Чёрное море в районе Анапы окрасилось в красный цвет из-за того, что шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы водоросли, а затем принёс их к берегу.

По его словам, происходит это из-за того, что воздух сильно нагревается, а вода не успевает прогреться соответственно ему, что приводит к штормовым явлениям.

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