Учёный Сапожников объяснил, почему Чёрное море в Анапе окрасилось в красный цвет

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Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников объяснил, что Чёрное море в районе Анапы окрасилось в красный цвет из-за того, что шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы водоросли, а затем принёс их к берегу.
Учёный Сапожников объяснил, почему Чёрное море в Анапе окрасилось в красный цвет
  • РИА Новости

Сапожников рассказал РИА Новости, что в акватории Чёрного моря растут бурые и красные водоросли.

«Они к концу июня разрастаются в очень больших количествах, а потом начинаются штормы», — отметил эксперт.

По его словам, происходит это из-за того, что воздух сильно нагревается, а вода не успевает прогреться соответственно ему, что приводит к штормовым явлениям. 

«И то, что мы видим на берегу, — свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков», — подчеркнул Сапожников.

Эксперт отметил, что водоросли не представляют опасности для человека.

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