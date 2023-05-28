Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эрдоган заявил, что рассчитывает на высокую явку в II туре президентских выборов в Турции

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на высокую явку во втором туре президентских выборов.
Эрдоган заявил, что рассчитывает на высокую явку в II туре президентских выборов в Турции
  • AFP

Как передаёт его слова РИА Новости, Турция показала пример демократии «самым прекрасным образом» при участии 90% населения, поскольку в первом туре выборов явка была 88%.

«Я верю, что сегодня она сделает то же самое», — отметил Эрдоган.

Ранее он проголосовал на президентских выборах в Стамбуле.

Как сообщил глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) республики Ахмет Енер, второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить