Эрдоган заявил, что рассчитывает на высокую явку в II туре президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на высокую явку во втором туре президентских выборов.

Как передаёт его слова РИА Новости, Турция показала пример демократии «самым прекрасным образом» при участии 90% населения, поскольку в первом туре выборов явка была 88%.

«Я верю, что сегодня она сделает то же самое», — отметил Эрдоган.

Ранее он проголосовал на президентских выборах в Стамбуле.

Как сообщил глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) республики Ахмет Енер, второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.