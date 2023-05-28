Эрдоган заявил, что рассчитывает на высокую явку в II туре президентских выборов в Турции
- AFP
Как передаёт его слова РИА Новости, Турция показала пример демократии «самым прекрасным образом» при участии 90% населения, поскольку в первом туре выборов явка была 88%.
«Я верю, что сегодня она сделает то же самое», — отметил Эрдоган.
Ранее он проголосовал на президентских выборах в Стамбуле.
Как сообщил глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) республики Ахмет Енер, второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.