В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов
- AP
Как сообщает РИА Новости, избирательные участки в 81 провинции будут работать до 17:00.
Число избирателей превышает 60 млн человек. Им предстоит выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса» действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от «Народного альянса» Кемалем Кылычдароглу.
Ранее стало известно, что, согласно опросу центра Özdemir Araştırma, более 54% избирателей готовы поддержать Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов.