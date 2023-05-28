В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции открылись 28 мая в 08:00.

Как сообщает РИА Новости, избирательные участки в 81 провинции будут работать до 17:00.

Число избирателей превышает 60 млн человек. Им предстоит выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса» действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от «Народного альянса» Кемалем Кылычдароглу.

Ранее стало известно, что, согласно опросу центра Özdemir Araştırma, более 54% избирателей готовы поддержать Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов.