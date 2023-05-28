Китайский пассажирский самолёт C919 совершил первый коммерческий рейс
Отмечается, что первый C919 был передан одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines.
«Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорту Пекина Шоуду», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Ранее в «Ростехе» рассказали, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.
Также в марте сообщалось о возобновлении регулярного авиасообщения между Владивостоком и Харбином.