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Китайский пассажирский самолёт C919 совершил первый коммерческий рейс

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Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 успешно состоялся, сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что первый C919 был передан одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines. 

«Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорту Пекина Шоуду», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.

Также в марте сообщалось о возобновлении регулярного авиасообщения между Владивостоком и Харбином.

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