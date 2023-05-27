Hill: конгресс успеет до 5 июня закончить переговоры по повышению потолка госдолга США
- AP
Как сообщает The Hill, отвечая на вопрос, сможет ли конгресс уложиться в этот срок, Маккарти ответил положительно.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала власти США не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как мировая экономика зависит от позиции доллара.
Американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США могут не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.