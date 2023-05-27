Колокольцев: Москва и Эр-Рияд не приемлют попытки навязывания западных ценностей

Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам специфических западных ценностей, у Москвы и Эр-Рияда своя позиция по сохранению традиций, заявил российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Об этом он сказал в интервью программе «Вести. Дежурная часть» на «России 24».

«Что касается наших взаимоотношений, они проходят по восходящей. Безусловно, международная обстановка, геополитические события сказываются на всех событиях международного полицейского сотрудничества. Ну, что отрадно, Королевство Саудовская Аравия не поддалось на давление извне и не вступило в украинскую коалицию, продолжает проводить свою самостоятельную, суверенную политику», — сказал министр.

Россию и Саудовскую Аравию многое объединяет с учётом международной повестки дня, особенно это касается сохранения традиционных ценностей, подчеркнул он.

«Что в Российской Федерации, что в королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут... в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но, тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей», — сказал Колокольцев.

24 мая стало известно, что Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда посетил ряд подразделений Министерства внутренних дел Саудовской Аравии. Там он ознакомился с работой местных подразделений МВД.