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Министр Колокольцев ознакомился с работой подразделений МВД Саудовской Аравии

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Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда посетил ряд подразделений Министерства внутренних дел Саудовской Аравии.

Министр ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности, который отслеживает ситуацию этой сфере во всех регионах королевства, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В задачи, входящие в компетенцию центра, входит мониторинг, обобщение и анализ ежедневной информации о происшествиях.

Также Колокольцеву продемонстрировали возможности Главного паспортного управления.

Сотрудники этого подразделения контролируют миграционные потоки. При необходимости они оперативно организуют развёртывание дополнительных пунктов паспортного контроля и миграции для паломников, прибывающих в страну.

После этого российский министр посетил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, выполняющее функции по противодействию незаконному трафику запрещённых веществ и надзору за наркозависимыми лицами, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе визита в Эр-Рияд он побывал в специализированном военном учебном заведении полиции — Академии МВД имени короля Фахда, где проходят подготовку и повышение квалификации представители органов безопасности и гражданских государственных учреждений.

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