Министр Колокольцев ознакомился с работой подразделений МВД Саудовской Аравии

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда посетил ряд подразделений Министерства внутренних дел Саудовской Аравии.

Министр ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности, который отслеживает ситуацию этой сфере во всех регионах королевства, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В задачи, входящие в компетенцию центра, входит мониторинг, обобщение и анализ ежедневной информации о происшествиях.

Также Колокольцеву продемонстрировали возможности Главного паспортного управления.

Сотрудники этого подразделения контролируют миграционные потоки. При необходимости они оперативно организуют развёртывание дополнительных пунктов паспортного контроля и миграции для паломников, прибывающих в страну.

После этого российский министр посетил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, выполняющее функции по противодействию незаконному трафику запрещённых веществ и надзору за наркозависимыми лицами, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе визита в Эр-Рияд он побывал в специализированном военном учебном заведении полиции — Академии МВД имени короля Фахда, где проходят подготовку и повышение квалификации представители органов безопасности и гражданских государственных учреждений.