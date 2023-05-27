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ТАСС: Турция сохранит добрососедские отношения с Россией в случае победы Кылычдароглу

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Анкара продолжит поддерживать добрососедские отношения с Москвой в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах президента Турции.
ТАСС: Турция сохранит добрососедские отношения с Россией в случае победы Кылычдароглу
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Народно-республиканской партии.

«Как заявил ранее господин Кылычдароглу, мы всегда ценили хорошие отношения с нашим соседом Россией», — сказано в заявлении.

Источник выразил уверенность, что если Кылычдароглу победит на выборах, то «добрососедские отношения между Турцией и Россией сохранятся».

Ранее Кылычдароглу раскритиковал идею о создании газового хаба в Турции, назвав её опасной и угрожающей для энергобезопасности страны.

Он отметил, что подобная зависимость будет крайне опасной и создаст большие проблемы для страны. Кылычдароглу оценил нынешнюю зависимость Турции от России в энергетике в 30—40%.

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