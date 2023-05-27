МИД: Россия не меняла подход к вопросу применения ядерного оружия

В российском МИД заявили, что Москва не меняла своих подходов к вопросу применения ядерного оружия.

Как сообщили в ведомстве, российская сторона зафиксировала очередные попытки правительства Японии в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно «обвинить Россию в ядерном шантаже».

Отмечается, что стремление приписать Москве отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — «не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции».

«Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило», — сказано в сообщении МИД.

В российском Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва оценивает воздействие новых санкций Токио на безопасность и экономику России и не оставит их без ответа.