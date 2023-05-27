МИД России: поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Турция не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить переговорный процесс при собственном посредничестве.
«Поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника», — подчеркнул Пилипсон.
В конце апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar.
Он не стал рассказывать о деталях соглашений, но отметил, что данные контракты дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения».