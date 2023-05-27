МИД России: поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня

Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что поставки Турцией вооружений Украине не сочетаются с ролью посредника.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Турция не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить переговорный процесс при собственном посредничестве.

«Поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника», — подчеркнул Пилипсон.

В конце апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar.

Он не стал рассказывать о деталях соглашений, но отметил, что данные контракты дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения».