Замглавы МИД Галузин: Киев антицерковными шагами ещё больше расколол украинское общество

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Киев своими шагами против Украинской православной церкви усиливает ещё более глубокий раскол в украинском обществе.

Об этом пишет ТАСС.

«Режиму (президента Украины Владимира Зеленского. — RT) нет никакого дела до интересов миллионов жителей Украины, чьи права на свободу вероисповедания он продолжает грубо нарушать», — подчеркнул он.

Приведённые к власти Западом неонацисты своими антицерковными действиями способствуют ещё более глубокому расколу в обществе Украины, добавил Галузин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что изменение церковного календаря на Украине — это безумие и вакханалия.

1 февраля спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии.

По его словам, в последнее время «этот процесс приобрёл угрожающую разрушительную силу».