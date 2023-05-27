В ФТС сообщили о задержках на границе с ЕС

Задержки на границе с ЕС наблюдаются на латвийском, прибалтийском и финском направлениях.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

«По задержкам у нас граница тяжело работает с Евросоюзом, просто потому что они специально тормозят движение — это направления латвийское, прибалтийское, финское», — цитирует его РИА Новости.

Давыдов отметил, что все задержки связаны с работой не российской, а сопредельной стороны.

Ранее стало известно, что польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.