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В ФТС сообщили о задержках на границе с ЕС

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Задержки на границе с ЕС наблюдаются на латвийском, прибалтийском и финском направлениях.
В ФТС сообщили о задержках на границе с ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

«По задержкам у нас граница тяжело работает с Евросоюзом, просто потому что они специально тормозят движение — это направления латвийское, прибалтийское, финское», — цитирует его РИА Новости.

Давыдов отметил, что все задержки связаны с работой не российской, а сопредельной стороны.

Ранее стало известно, что польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.

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