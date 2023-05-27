Киссинджер: Япония может создать оружие массового уничтожения в ближайшие годы

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Япония в течение ближайших нескольких лет может создать своё оружие массового уничтожения.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По его словам, Китай рассчитывает быть доминирующей силой в своём регионе, в связи с чем Япония может проработать подобные ответные действия.

«Япония может разработать своё ядерное оружие массового уничтожения», — цитирует Киссинджера РИА Новости.

При этом экс-госсекретарь отметил, что это может произойти в течение «трёх, пяти или семи лет».

Ранее Киссинджер заявил, что Япония намерена получить статус ядерной державы через пять лет.

Также он высказал мнение, что конфликт на Украине произошёл из-за стремления принять её в НАТО.