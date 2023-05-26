Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на возобновление процесса вступления Турции в ЕС

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на возобновление процесса присоединения Турции к Европейскому союзу в ближайшей перспективе.

Как отметил дипломат, присоединение к ЕС является стратегической целью Турции, однако, несмотря на это, Анкара намерена развивать отношения со всеми государствами мира, включая страны Латинской Америки, Африки и Персидского залива.

«Но я не думаю, что процесс нашего членства в ЕС оживится в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета Politico писала, что Евросоюзу придётся выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения.