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В Минфине США изменили ожидаемый срок дефолта на 5 июня

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Срок ожидаемого дефолта в Соединённых Штатах изменён с 1 июня на 5 июня. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

«Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна может «не дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

Президент Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

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