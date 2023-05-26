Нейробиолог Хайтович объяснил планы Маска по испытаниям чипов для мозга на людях

Нейробиолог, профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович прокомментировал сообщение о том, что компания Илона Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях.

«Эксперименты по вживлению электродов в мозг и обезьян, и людей проводятся уже давно. У людей с проблемами, парализованных, с травмами, которые нарушают их двигательную активность, чтобы её восстанавливать, двигать какими-то манипуляторами или двигать их телом», — заявил Хайтович в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, эксперимент Маска привлечёт не только больных, но и здоровых людей. Как отметил эксперт, это популяризирует сам процесс.

«Это нужно для того, чтобы разобраться, как работает человеческий мозг, на уровне процессов, отдельных нейронов, потому что у нас сейчас нет иных экспериментальных процедур, у нас нет таких сканеров, приборов, которые могли бы измерять активность отдельных нейронов в реальном времени», — добавил Хайтович.

Ранее в Neuralink отметили, что о наборе добровольцев пока ещё не объявляли.