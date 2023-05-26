Спецпредставитель КНР призвал ЕС действовать быстро для завершения конфликта на Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в рамках визита в Европу призвал действовать оперативно для прекращения конфликта на Украине и предотвращения его расширения.

«Дипломат Ли Хуэй, посетивший в этом месяце Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства... действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной до того, как он распространится», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Ранее китайский дипломат обсудил с заместителем генсека внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора конфликт на Украине.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал Китай следующей целью США после России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума и накаляет обстановку своими решениями.