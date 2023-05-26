CNN: две трети американцев считают, что переизбрание Байдена приведёт к катастрофе
«Лишь треть американцев говорят, что победа Байдена в 2024 году станет для страны шагом вперёд или триумфом (33%)», — говорится в сообщении телеканала.
Как утверждается, убедить общественность в том, что Байден заслуживает второго срока, «может оказаться сложной задачей».
«Две трети (66%) всех американцев говорят, что победа Байдена станет неудачей и катастрофой для страны», — говорится в результатах исследования.
У ведущего претендента от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, дела обстоят несколько лучше, отметил телеканал.
В апреле Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.
Также губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах.