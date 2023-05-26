CNN: две трети американцев считают, что переизбрание Байдена приведёт к катастрофе

Президент США Джо Байден имеет преимущества перед другими кандидатами на пост главы государства от Демократической партии, однако теряет поддержку общественности, которая считает, что его переизбрание будет скорее негативным, чем позитивным для страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новый опрос телеканала, проведённый совместно с SSRS.

«Лишь треть американцев говорят, что победа Байдена в 2024 году станет для страны шагом вперёд или триумфом (33%)», — говорится в сообщении телеканала.

Как утверждается, убедить общественность в том, что Байден заслуживает второго срока, «может оказаться сложной задачей».

«Две трети (66%) всех американцев говорят, что победа Байдена станет неудачей и катастрофой для страны», — говорится в результатах исследования.

У ведущего претендента от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, дела обстоят несколько лучше, отметил телеканал.

В апреле Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Также губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах.