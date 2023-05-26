Германия попросила китайского дипломата повлиять на Россию для завершения СВО

Немецкие чиновники 24 мая на встрече со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем призвали Пекин повлиять на Москву для прекращения конфликта на Украине и не поставлять России оружие, сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Статс-секретарь Андреас Михаэлис «призвал Китай повлиять на Россию», чтобы она «остановила агрессивную войну и полностью вышла с Украины», сказал представитель МИД, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта — по мнению политика, в Киеве должны самостоятельно определить условия достижения мира.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта.