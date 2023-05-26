Германия попросила китайского дипломата повлиять на Россию для завершения СВО
- РИА Новости
Статс-секретарь Андреас Михаэлис «призвал Китай повлиять на Россию», чтобы она «остановила агрессивную войну и полностью вышла с Украины», сказал представитель МИД, слова которого приводит ТАСС.
Вместе с этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта — по мнению политика, в Киеве должны самостоятельно определить условия достижения мира.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта.