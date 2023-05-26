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Германия попросила китайского дипломата повлиять на Россию для завершения СВО

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Немецкие чиновники 24 мая на встрече со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем призвали Пекин повлиять на Москву для прекращения конфликта на Украине и не поставлять России оружие, сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
Германия попросила китайского дипломата повлиять на Россию для завершения СВО
  • РИА Новости

Статс-секретарь Андреас Михаэлис «призвал Китай повлиять на Россию», чтобы она «остановила агрессивную войну и полностью вышла с Украины», сказал представитель МИД, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта — по мнению политика, в Киеве должны самостоятельно определить условия достижения мира.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта.

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