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МИД: США ввергли отношения с Россией в кризис с непредсказуемыми последствиями

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Российский МИД заявил, что власти Соединённых Штатов ввергли отношения с Россией в глубокий и опасный кризис, который может привести к непредсказуемым последствиям.
МИД: США ввергли отношения с Россией в кризис с непредсказуемыми последствиями
  • РИА Новости

Отмечается, что об этом было сказано вызванным в российское внешнеполитическое ведомство 26 мая американским дипломатам. 

«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — заявили в министерстве.

Также МИД России заявил решительный протест посольству США по поводу высказываний помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары украинских боевиков по российской территории, включая Крым и Белгородскую область

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