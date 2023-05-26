МИД: США ввергли отношения с Россией в кризис с непредсказуемыми последствиями

Российский МИД заявил, что власти Соединённых Штатов ввергли отношения с Россией в глубокий и опасный кризис, который может привести к непредсказуемым последствиям.

Отмечается, что об этом было сказано вызванным в российское внешнеполитическое ведомство 26 мая американским дипломатам.

«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — заявили в министерстве.

Также МИД России заявил решительный протест посольству США по поводу высказываний помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары украинских боевиков по российской территории, включая Крым и Белгородскую область