Во Франкфурте-на-Майне неизвестный присоединился к кортежу канцлера и обнял Шольца
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Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что инцидент произошёл ночью 24 мая, когда кортеж Шольца в сопровождении полиции возвращался с празднования 25-й годовщины основания Европейского центрального банка.
В сообщении говорится, что правоохранительные органы пропустили нарушителя на территорию аэропорта, поскольку сочли его сопровождающим лицом канцлера.
На лётном поле мужчина подбежал к канцлеру, «обхватил его рукой и притянул к себе», пишет таблоид.
При этом телохранители Шольца «осознали опасность ситуации» лишь после того, как мужчина отпустил канцлера.
Нарушитель был задержан. Он заявил, что принял правительственный кортеж за свадебный.
1 мая сообщалось, что взрыв произошёл на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым.