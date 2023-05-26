Во Франкфурте-на-Майне неизвестный присоединился к кортежу канцлера и обнял Шольца

В Германии во Франкфурте-на-Майне неизвестный на автомобиле незаметно присоединился к кортежу канцлера ФРГ Олафа Шольца, попал вместе с ним в аэропорт и обнял его.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что инцидент произошёл ночью 24 мая, когда кортеж Шольца в сопровождении полиции возвращался с празднования 25-й годовщины основания Европейского центрального банка.

В сообщении говорится, что правоохранительные органы пропустили нарушителя на территорию аэропорта, поскольку сочли его сопровождающим лицом канцлера.

На лётном поле мужчина подбежал к канцлеру, «обхватил его рукой и притянул к себе», пишет таблоид.

При этом телохранители Шольца «осознали опасность ситуации» лишь после того, как мужчина отпустил канцлера.

Нарушитель был задержан. Он заявил, что принял правительственный кортеж за свадебный.

1 мая сообщалось, что взрыв произошёл на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым.