В Кремле заявили, что Путин открыт к диалогу с Шольцем
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею... Разговаривать надо. Президент Путин остаётся открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель — защиту интересов нашей страны», — добавил он.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что в будущем планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что за год «очень много раз» созванивался с Путиным и будет это делать и впредь.