В Кремле заявили, что Путин открыт к диалогу с Шольцем

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с канцлером ФРГ, однако в Кремле не в курсе планов Олафа Шольца созвониться с российским лидером.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею... Разговаривать надо. Президент Путин остаётся открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель — защиту интересов нашей страны», — добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что в будущем планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что за год «очень много раз» созванивался с Путиным и будет это делать и впредь.