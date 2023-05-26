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Рябков: между Москвой и Вашингтоном периодически происходят телефонные контакты

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Между Россией и Соединёнными Штатами периодически происходят телефонные контакты, но Вашингтон не показывает готовность к выправлению отношений, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью «Международной жизни».
Рябков: между Москвой и Вашингтоном периодически происходят телефонные контакты
  • РИА Новости

«Все соответствующие каналы связи не просто в наличии, они периодически тестируются, там проводятся определённые технические процедуры, для того чтобы удостовериться в работоспособности таких каналов связи, и созвоны на ответственном уровне между Москвой и Вашингтоном для обсуждения конкретики тех или иных ситуаций периодически, точнее эпизодически, тоже происходят», — сказал Рябков.

В марте в Белом доме заявили, что условия для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не созданы.

В Кремле тоже отмечали, что планов по переговорам двух президентов нет.

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