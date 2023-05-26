В Белом доме заявили, что США вскоре предоставят Киеву новые пакеты военной помощи
- РИА Новости
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.
«Я могу в полной мере предвидеть, что вы увидите дополнительные пакеты военной помощи в ближайшие недели и месяцы», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.