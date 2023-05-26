Лавров назвал ошибочным мнение США о том, что их самосохранение обеспечено океаном

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ошибочным мнение Соединённых Штатов о том, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном.

Фрагмент с заявлением Лаврова опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что мнение Вашингтона о том, что их защищает Атлантический океан, является «сильным заблуждением, если они собираются подвести мир к черте третьей мировой войны».

В апреле Лавров заявил, что американский лидер Джо Байден и Запад начали разговор о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала».