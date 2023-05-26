Додик: вывод российских миротворцев из Боснии и Герцеговины в 2003 году был ошибкой

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что вывод российских миротворцев из Боснии и Герцеговины в 2003 году был ошибкой.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, российским миротворцам следовало бы остаться в стране наряду с другими международными силами.

«Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне», — добавил Додик.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская не намерена поставлять оружие Украине.

Также он рассказал о негативе Запада в отношении Республики Сербской из-за дружбы с Россией.