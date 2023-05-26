Додик: вывод российских миротворцев из Боснии и Герцеговины в 2003 году был ошибкой
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, российским миротворцам следовало бы остаться в стране наряду с другими международными силами.
«Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне», — добавил Додик.
Ранее Додик заявил, что Республика Сербская не намерена поставлять оружие Украине.
Также он рассказал о негативе Запада в отношении Республики Сербской из-за дружбы с Россией.