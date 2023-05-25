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Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата

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Пленум конгресса Перу проголосовал за объявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата.
Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата
  • AP

Об этом говорится в соцсетях парламента Перу.

«65 голосами за пленарное заседание конгресса одобрило предложение 6513 объявить президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что причиной данного решения стало то, что парламент Перу считает, что президент Мексики вмешивается во внутренние дела страны.

Ранее конгресс Перу отказался рассматривать вопрос об импичменте президента Дины Болуарте.

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