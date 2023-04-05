Конгресс Перу отказался рассматривать вопрос об импичменте президенту Дине Болуарте, сообщает парламент страны.

«С 64 голосами против пленум конгресса отказался принимать к рассмотрению просьбу об импичменте президенту Дине Болуарте», — говорится в сообщении.

7 января генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении Болуарте и двух министров в связи с действиями при разгоне протестов.

16 декабря 2022 года сообщалось, что число погибших во время протестов, начавшихся после объявления импичмента президенту Перу Педро Кастильо и его задержания, увеличилось до 20.