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В Пентагоне заявили о серьёзных последствиях для армии в случае дефолта в США

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Председатель американского Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что потенциальный дефолт в Соединённых Штатах будет иметь значительные негативные последствия для вооружённых сил страны.
В Пентагоне заявили о серьёзных последствиях для армии в случае дефолта в США
  • © DoD / Lisa Ferdinando

«Не может быть никаких сомнений в том, что если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала Вооружённых сил США», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что это привело бы к международным репутационным издержкам для США.

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.

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