В Пентагоне заявили о серьёзных последствиях для армии в случае дефолта в США
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«Не может быть никаких сомнений в том, что если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала Вооружённых сил США», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что это привело бы к международным репутационным издержкам для США.
Ранее президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.