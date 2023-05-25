В Пентагоне заявили о серьёзных последствиях для армии в случае дефолта в США

Председатель американского Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что потенциальный дефолт в Соединённых Штатах будет иметь значительные негативные последствия для вооружённых сил страны.

«Не может быть никаких сомнений в том, что если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала Вооружённых сил США», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что это привело бы к международным репутационным издержкам для США.

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.