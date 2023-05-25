Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Азербайджана строятся на принципах равноправия и взаимного учёта интересов.

«Российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне», — приводит РИА Новости его слова на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле.

Путин добавил, что сотрудничество Москвы и Баку поступательно развивается на принципах равноправия и учёта интересов друг друга.

Ранее Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ереван и Баку в данный момент продвигаются к урегулированию двусторонних отношений.